Wenn Hummeln nach der Nektarsuche zurück in ihr Nest wollen, orientieren sie sich in der Regel an markanten Gegenständen.

Als Orientierung dient ihnen zum Beispiel ein Busch oder Stock vor dem Nest. Aber solche Wegmarken können verschwinden - durch starken Wind oder wenn ein Gärtner sie entfernt. Dann verlassen sich Hummeln auf ihren Geruchssinn. Das zeigen Experimente von Forschenden aus Bielefeld. In ihrer Studie im Fachjournal Frontiers in Behavioral Neuroscience schreiben sie, dass Hummeln beim Verlassen des Nests immer eine Duftmarke setzen. Und wenn dann die Wegmarken vor dem Nest entfernt werden, reicht den Hummeln dieser Duft, um nach Hause zu finden. In den Experimenten waren die Insekten erst richtig verwirrt, als die Forschenden sowohl die Wegmarken als auch die Duftmarke entfernten. Supernase Hummel Dass Hummeln einen sehr guten Geruchssinn haben, ist schon länger bekannt. Die Tiere können zum Beispiel riechen, ob ein Mensch Krebs hat oder ob in einer Tasche Sprengstoff versteckt ist.