Der Buckelwal, der sich in der Ostsee verirrt hat, ist wieder gestrandet.

Und zwar in der Wismarer Bucht. Das melden Greenpeace und die örtlichen Behörden. In der Bucht war der Wal heute vorher auch schon mal gesichtet worden.

Seit heute früh war nach NDR-Angaben ein Suchteam mit einem Boot unterwegs, um den Wal zu finden. Eine Sprecherin von Greenpeace hatte auch die Bevölkerung aufgerufen, mitzuhelfen und über Social Media Hinweise zu geben.

Tagelang hatte der Wal auf einer Sandbank in Schleswig-Holstein festgesessen. Helfer hatten mit Baggern den Meeresboden um ihn herum ausgehoben und eine Rinne gegraben, um ihn freizubekommen. Gestern hatte sich der Wal dann aus eigener Kraft befreit und war seitdem in der Nähe im Zick Zack-Kurs unterwegs.

Fachleute machen sich Sorgen, dass der Wal nicht mehr den Weg in die Nordsee und den Atlantik findet und zu schwach ist, um zu überleben. Warum er sich in die Ostsee verirrt hat, ist nicht ganz klar. Vielleicht ist er Fischschwärmen gefolgt oder hat aus unklaren Gründen die Orientierung verloren.

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