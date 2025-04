Vielleicht habt ihr es am Schoko-Osterhasen-Regal im Supermarkt schon bemerkt: Schokolade wird immer teurer.

Laut einem Bericht der Entwicklungsorganisation Oxfam liegt das leider nicht daran, dass die Kakaobäuerinnen und -bauern mehr Geld bekommen - im Gegenteil. Oxfam hat unabhängige Umfragen in den weltweit größten Kakaoanbaugebieten durchführen lassen und aus den Angaben errechnet: In 96 Prozent der Schokoprodukte, die man in vier großen deutschen Supermarktketten kaufen kann, steckt Ausbeutung. Das heißt im Unkehrschluss: Nur bei vier Prozent der Schokoprodukte zahlen die Supermärkte und Schokoladenmarken den Kakaobauern so viel, dass es für sie zum Leben reicht. Gleichzeitig würden die Konzerne enorme Gewinne einstreichen, kritisiert Oxfam.

Mehrere Supermarktketten weisen die Ausbeutungs-Vorwürfe zurück. Sie sagen, dass sie für Kakao Nachhaltigkeitsprogramme haben, unter anderem mit Zertifizierungen und Selbstverpflichtungen.