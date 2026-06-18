Rund um die Stadt Oxford hängen immer wieder Leute England-Fahnen und britische Fahnen an die Masten von Straßenlaternen.

Den Behörden reicht es langsam, sie sagen, dass sie seit letztem Jahr schon tausende Pfund ausgeben mussten, um mehr als 300 Flaggen wieder zu entfernen. Wie der Guardian berichtet, soll jetzt eine gerichtliche Unterlassungs-Verfügung helfen. Hinter der Aktion steckt offenbar eine Gruppe namens "Raise the Colours". Offiziell geht es ihr um Stolz und Patriotismus. Die Aktion wird aber auch mit Protesten gegen Migation in Verbindung gebracht. Beim Auf- und Abhängen der Flaggen kommt es immer wieder zu Beschimpfungen und Belästigungen.

Die Flaggen an öffentlichen Orten einfach so aufzuhängen ist verboten.

Einige Anwohnende haben jetzt aber aus Protest Flaggen von anderen Ländern an die Straßenlaternen gehängt, unter anderem von Jamaica und Irland.