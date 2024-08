Ohne Haie wären die Meere viel weniger gesund.

So fasst ein Biologe eine Studie im Fachjournal Science zusammen, für die er zusammen mit anderen Forschenden die ökologische Bedeutung von Haien analysiert hat. Die hat viele Facetten - weil es so viele unterschiedliche Haiarten gibt, mehr als 500. Eine wichtige Funktion von Haien im Ökosystem erschließt sich sofort: Als große Jäger sorgen sie für ein Gleichgewicht der Arten. Aber Haie können auch selbst zur Beute werden - etwa für Orcas.

Außerdem spielen Haie auch eine wichtige Rolle als Nährstoff-Verteiler im Meer - wenn sie an einem Ort fressen und an einem anderen die Überreste ausscheiden. Und sie erfüllen noch ganz andere Funktionen: Eine frühere Studie hat gezeigt, dass sich große Fische gern an Haien kratzen - weil die eine Haut wie Sandpapier haben und sich so lästige Parasiten gut loswerden lassen.

Der Biologe sagt: Die Beispiele zeigen klar, wie wichtig Haie für das Ökosystem Meer sind. Umso bedenklicher findet er, dass der Mensch viel zu viele Haie tötet - seit den 1970ern sind die Bestände stark zurückgegangen.