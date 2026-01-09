Mittel wie Ozempic oder Mounjaro wurden eigentlich für die Behandlung von Diabetes entwickelt, viele nehmen die sogenannten Abnehmspritzen aber auch, um Gewicht zu verlieren.

Bei den meisten ist das sehr effektiv, zumindest solange man die Medikamente regelmäßig nimmt. Eine Überblicksstudie im British Medical Journal mit den Daten von mehr als 9.000 Personen zeigt: Wer die Mittel absetzte, war im Schnitt innerhalb von weniger als zwei Jahren wieder beim Ausgangsgewicht - vier Mal schneller als bei Programmen, die auf gesunde Ernährung und Bewegung setzen.

Warum das so ist, weiß man noch nicht. Es könnte laut den Forschenden daran liegen, dass Teilnehmende solcher Programme motivierter sind. Noch ein Grund könnte sein, dass Abnehmspritzen vor allem den Appetit unterdrücken - wenn man sie absetzt, kommt der Hunger aber zurück und Betroffene essen vielleicht noch mehr als vor der Behandlung.

Die Forschenden sagen, man müsste die Abnehmspritzen eigentlich sein ganzes Leben lang bekommen. Dagegen spricht aber eine ganze Reihe von Nebenwirkungen, von Übelkeit bis Verdauungsstörungen. Außerdem zahlen Krankenkassen in manchen Ländern die Abnehmspritzen aus Kostengründen nur für eine begrenzte Zeit.