Die Ozonschicht ist extrem wichtig, weil sie uns vor den gefährlichen UV-Strahlen der Sonne schützt.

Denn die können zum Beispiel Hautkrebs verursachen. Da ist es eine gute Nachricht, dass das Ozonloch über der Antarktis letztes Jahr wieder so klein war wie selten in den letzten 35 Jahren. Die Weltwetterorganisation berichtet, dass sowohl Ausdehnung als auch Tiefe deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre 1990 bis 2010 lag.

Die Fachleute sagen, der Erfolg liegt am weltweiten Verbot von FCKW ab 1987. FCKW hatte nämlich das Ozonloch über der Antarktis erst verursacht. Die Substanz wurde unter anderem früher in Kühlanlagen verwendet oder als Treibmittel in Deo- und Haarsprays.

Die WMO sieht langfristig eine Erholung der Ozonschicht. Trotzdem hat in Teilen Europas seit Mitte der 90er die UV-Strahlung zugenommen. Die WMO sagt, dass das vor allem daran liegt, dass es inzwischen weniger Wolken gibt. Dadurch steigt die Sonnenscheindauer. Und das macht den Schutz vor UV noch wichtiger.