Als Paar zusammenzuziehen - das ist ein großer Schritt.

Aber der kann sich lohnen, auch bei älteren Menschen. Eine neue Studie einer Psychologin der Uni Wien zeigt, wenn Menschen mit 50 Jahren oder älter mit ihrem Partner oder der Partnerin zusammenziehen, dann steigt ihre Lebenszufriedenheit. Ob sie heiraten oder nicht, spielt dagegen keine Rolle.

Die Psychologin und ihr Team nutzten Daten von mehr als 2.800 Menschen aus den USA, im Alter von 50 bis 95 Jahren. Sie wurden 15 Jahre lang mehrmals zu ihrer Lebenssituation befragt. Die Forschenden schauten auf ihre Zufriedenheitswerte und auf depressive Symptome. Dabei zeigte sich ein Zusammenhang: Wenn ältere Paare zusammenzogen, wurden sie zufriedener.

Und - wenn Beziehungen auseinandergingen, dann waren die Befragten ziemlich robust. Sie waren nach einer Trennung nicht weniger zufrieden als vorher. Der Fokus lag auf heterosexuellen Personen.