Delfinweibchen beobachten offenbar über längere Zeit Männchen, und wählen danach aus, ob sie sich mit ihnen paaren.

Forschende haben bei Großen Tümmlern vor Australien Hinweise darauf gesehen, dass Delfinweibchen Wissen über mögliche Partner sammeln – und ihre Partnerwahl danach steuerten. Dafür haben die Wissenschaftler unter anderem der Uni Bristol in Großbritannien die Tiere länger beobachtet, ihre Rufe analysiert und Drohnenaufnahmen gemacht.

Dass die Weibchen Wissen sammeln können, sahen die Forschenden vor allem daran, dass sie bestimmte Männchen eher mieden. Und zwar solche, die Weibchen öfter zur Paarung zwangen.