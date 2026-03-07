Manche kuscheln, ander machen sich Komplimente oder Geschenke. Aber Taiwanische Holz-Schaben haben eine ganz besondere Art, ihre Zuneigung zu zeigen: Sie fressen gegenseitig ihre Flügel.

Dieses Paarungsverhalten hat ein Biologie-Forschungsteam beobachtet und schreibt darüber im Fachjournal Royal Society Open Science. Das Flügel-Fressen ist so etwas wie ein Treueschwur. Jedenfalls reagierten die Schaben danach sehr aggressiv auf Annäherungsversuche von Schaben vom anderen Geschlecht, außer auf den Partner oder die Partnerin. Teils griffen sie auch im Team an. Und die Partnerschaft blieb auch langfristig exklusiv.

Ohne die Flügel blieben die Schaben eher an einem Ort, bauten ein Nest und kümmerten sich zusammen um die Schaben-Babys. Die Forschenden vermuten, dass beim Verlust der Flügel bestimmte chemische Signale an den Partner gesendet werden, die für die Treue sorgen.