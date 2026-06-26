Falls die Nächte für euch zur Zeit zu warm sind zum Schlafen, jetzt was Schönes:

Ihr könnt stattdessen auch Glühwürmchen beobachten. Die haben jetzt zur Sommersonnenwende Saison. Das heißt, die erwachsenen Leuchtkäfer paaren sich jetzt - und um Fortpflanzungspartner anzuziehen, leuchten sie. Meistens sind das die Weibchen. Die Paarungszeit dauert immer nur ein paar Tage im Jahr, in der Regel bis Anfang Juli. Danach sterben die Tiere.

Der Nabu Niedersachsen sagt, dass man Glühwürmchen am besten in feuchteren Gebieten sehen kann, zum Beispiel an Ufern aber auch am Waldrand. Wer auf die Suche geht, sollte auf den Wegen bleiben - damit man nicht aus Versehen Käfer im hohen Gras zertritt. Und auf künstliches Licht, zum Beispiel von der Handykamera, sollte man auch verzichten, um die Glühwürmchen nicht zu stören.