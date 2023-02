Manchmal kann ein Fossilienfund die Weltgeschichte umschreiben - und das gleich zweimal.

Vor drei Jahren hatten Geologen in der Nähe der indischen Stadt Bhopal ein Fossil entdeckt, mit dem sie das Alter des indischen Subkontinents neu bestimmten: Weil das Fossil vor 550 Millionen Jahren lebte, musste das Gebirge, in dem sie es gefunden hatten, ähnlich alt sein - und zwar jünger als viele Fachleute angenommen hatten.

War wohl doch ein Bienen-Nest

Forschende der Unis Florida und Rajasthan wollten sich das Fossil vor Ort noch mal anschauen. Dabei stellten sie fest, dass es stark zerfallen war - das kommt bei einem Fossil normalerweise nicht vor. Tatsächlich ist es wohl gar kein Fossil, sondern der Abdruck eines von unzähligen Bienennestern am Fundort. Einer der Forscher, der an der ersten Expedition beteiligt war, räumte den Irrtum direkt ein. In einem Fachmagazin soll jetzt eine Richtigstellung erscheinen.

Wie alt das Gebirge ist, ist nach wie vor offen. Einige Fachleute gehen davon aus, dass es eine Milliarde Jahre alt ist - andere meinen, es könnte deutlich jünger sein. Wie alt das Gestein ist, ist wichtig um zu erfahren, wie der indische Subkontinent und das Leben darauf entstanden sind.