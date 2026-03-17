In der letzten Warmzeit vor etwa 125.000 Jahren haben in Europa noch eine Menge Waldelefanten gelebt.

Unter anderem auch im heutigen Sachsen-Anhalt. In Neumark liegt eine der größten Fundstellen von Fossilien solcher Europäischen Waldelefanten, dort war früher auch eine große Seen-Landschaft. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt die Zähne der Tiere untersucht - und dabei eine Menge Neues erfahren.

Unter anderem, welches Geschlecht die gefundenen Fossilien hatten. Außerdem zeigten die Zahn-Analysen, dass die Tiere einen Bewegungsradius von mehreren hundert Kilometern hatten. Und die Neandertaler hatten sich offenbar organisiert, um die riesigen Tiere in der Fundregion zu jagen.

Unklar ist, ob die Tiere dort auch heimisch waren, oder ob sie nur auf ihrer Wanderung vorbeigekommen sind. Um das zu klären, wollen die Forschenden als nächstes das Erbgut der Elefanten untersuchen.