Im Kinderbuch die kleine Raupe Nimmersatt frisst sich eine Larve durch ein Blatt.

Und genau das passierte auch schon vor fast 300 Millionen Jahren. Das haben Forschende aus Chemnitz an versteinerten Pflanzenblättern gesehen. Daran sind Fraßgänge von Insektenlarven erkennbar. So alte Belege dafür waren bisher noch nicht gefunden worden. Laut den Forschenden könnten es die Spuren der ältesten Insektenplage der Erdgeschichte sein.

Viele Insekten legen im Inneren von Blättern Eier ab und lassen da ihre Larven größer werden. Denn sie sind da vor Feinden geschützt, vor Austrocknung und Hitze, und sie haben genug Nahrung. Die Larven fressen sich durch die Blätter und lassen Tunnel und Gänge entstehen. Blattminen heißen die auch - und genau die haben Forschende entdeckt.

Offen ist bislang, welches die ersten Insekten waren, die das so machten und ob irgendwann noch ältere Belege gefunden werden. Die Studie ist in der Fachzeitschrift Scientific Reports erschienen.