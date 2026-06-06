Ein internationales Wissenschaftsteam hat die Überreste des Dinosauriers im Changma Becken ausgegraben – eine für Fossilien bekannte Grabungsstätte. Zuerst haben die Forschenden vor allem die Überreste von Mahlzeiten gefunden – kleine Bündel aus Vogelknochen, so wie Eulen sie nach dem Fressen wieder hochwürgen. Lange wussten sie nicht, welches Tier dafür verantwortlich war. Bis sie dann den Knochen eines Oberarms entdeckten, der nicht zum Rest passte.



Der 'Jian Changmaensis' getaufte Dinosaurier war ein Fleischfresser aus der Gruppe der Microraptoren. Allerdings war er wohl vergleichsweise groß – seine gefiederten Arme hatten eine Spannweite von 1,20 m. Einfach losfliegen wie die Vögel, mit denen er verwandt ist, war aber nicht drin – er ist durch die Luft gesegelt. Die Reste seiner Mahlzeiten zeigen aber, dass er mit seinem Durch-die-Luft-Gleiten ein erfolgreicher Jäger war.