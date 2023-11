In der Pandemie wurden viele Luftreinigungsgeräte angeschafft -

zum Schutz vor Covid. Eine Übersichtsstudie unter Leitung der Uni East Anglia in England kommt jetzt aber zum Schluss, dass solche Geräte nicht viel bringen. Zumindest scheinen sie kaum oder gar nicht zu verhindern, dass Menschen krank werden. Die Forschenden haben die Ergebnisse von rund 30 Studien zu dem Thema ausgewertet, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden. In den Studien wurde unter anderem die Wirksamkeit von UV-Licht und HEPA-Luftfiltergeräten untersucht. Entscheidend war, dass die Studien alle unter realen Bedingungen durchgeführt wurden, also zum Beispiel in Schulen oder Pflegeheimen. Ein nicht beteiligter Forscher sagt: In Studien im Labor konnten solche Geräte vielleicht zeigen, dass sie Keime in der Luft reduzieren. Im echten Leben werden Keime aber nicht nur über Aerosole, sondern auch mal über Oberflächen oder Tröpfchen übertragen. In solchen Fällen könnten Luftfilter dann gar nicht helfen.

Die Übersichtsarbeit bestätigt Ergebnisse einer ähnlichen Studie, die im Sommer veröffentlicht wurde.