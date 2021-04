Wenn ihr das nächste Mal im Supermarkt eine Nussmischung seht, dann achtet mal darauf: Oft sind die größeren Nüsse in der Packung oben.

Das liegt nicht daran, dass die großen Nüsse als letztes eingefüllt werden, sondern daran, dass sie in der Packung nach oben steigen. Das wird auch "Paranuss-Effekt" genannt. Forschende der Uni Manchester wollten dieses Phänomen genauer untersuchen und haben Nuss-Mischungen mit Röntgen-Computertomographie im Zeitraffer quasi unter die Lupe genommen. Die Nussmischungen wurden immer wieder geschüttelt, und tatsächlich: Nicht alle, aber einige Paranüsse stiegen an den Erdnüssen vorbei nach oben. Und zwar die, die sich in der Packung vertikal ausrichten konnten, also nach oben.

Die Forschenden sagen, diese Erkenntnis spiele für Vieles eine Rolle. Zum Beispiel auch dafür, wie Baustoffe am besten zusammengemischt werden, oder wie Wirkstoffe in Tabletten gleichmäßig verteilt werden können.