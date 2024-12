Wie sicher können Wahrsager und Astrologinnen die Zukunft voraussagen?

Das prüft die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, und schaut immer am Ende eines Jahres, ob vorhergesagte Ereignisse wirklich eingetroffen sind. Raus kam, was jedes Mal bei der Jahresbilanz rauskommt: Das, was vorhergesagt wurde, ist nicht eingetroffen.

Zum Beispiel, dass der Eifelturm in der Mitte durchbricht. Ereignisse, die tatsächlich passiert sind, wie der Sturz des syrischen Diktators Baschar al-Assad, wurden dagegen von den Hellseherinnen und Hellsehern nicht vorhergesagt. Ausgewertet wurden mehr als 1300 Prophezeiungen.

Die Gesellschaft, die die Vorhersagen prüft, will damit erreichen, dass Menschen kritisch und wissenschaftlich denken, und auf Fakten und Wissenschaft vertrauen statt auf Astrologie.