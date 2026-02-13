In Paris gibt es gerade wieder Wirbel um den Louvre.

Ermittler sagen, dass es da über Jahre einen großangelegten Betrug mit Eintrittskarten gegeben hat. Neun Verdächtige wurden festgenommen - darunter Touristenführer und auch Mitarbeitende des Museums.

Die Beschuldigten sollen laut Staatsanwaltschaft Gruppenführungen gemacht haben, mit mehr Teilnehmenden als erlaubt. Dabei berechneten sie wohl überhöhte Preise und steckten sich das Geld in die eigene Tasche. Das floss dann offenbar teilweise in Immobilien in Frankreich und auch in Dubai.

Dem Louvre ist dabei nach eigenen Angaben ein Schaden von über zehn Millionen Euro entstanden. Das Museum will seine Mitarbeitenden jetzt strenger kontrollieren.