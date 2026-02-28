Dass gutes Baguette zu Frankreich gehört, ist keine besonders neue Erkenntnis. Aber wie man ein perfektes Baguette backt, darüber wird in Frankreich gern gestritten.

Eine kleine Stadtteil-Bäckerei in Paris hat jetzt den renommierten Grand Prix de la Baguette gewonnen. Über 140 Bäckereien haben an dem Wettbewerb teilgenommen, den es seit über 20 Jahren gibt. Beurteilt wurden die Brote nach Geschmack, Geruch, Kruste und Textur.

Die Sieger-Bäckerei bekommt 4.000 Euro Preisgeld und darf den Präsidentenpalast ein Jahr lang mit Baguette beliefern. Außerdem versammelten sich schon kurz nach dem Wettbewerb viele Leute an der Bäckerei, um das Sieger-Baguette zu testen.