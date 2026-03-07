In rund einer Woche starten die Kommunalwahlen in Frankreich - in der Hauptstadt Paris versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten vor allem mit einem Thema zu Punkten: Ratten und wie die Metropole sie am besten los wird.

Eine konservative Kandidatin fuhr für ein Wahlkampf-Video bei der Müllabfuhr mit und fragte einen Entsorger, ob es nicht immer mehr Ratten gebe. Einer ihrer Konkurrenten ums Bürgermeisteramt will sogar die Polizei miteinbeziehen, um der Ratten Herr zu werden. Ein anderer Politiker setzt sich regelmäßig eine zahme Ratte auf die Schulter und wirbt für ein besseres Miteinander.

Wie groß das Problem mit den Ratten in Paris ist, dazu gibt es keine genauen Zahlen. Von bis zu sechs Millionen ist teilweise die Rede - das hält die Stadt für überzogen. Außerdem gibt es auch schon ein paar konkrete Ideen gegen die Nager: Über eine App können Menschen Ratten-Sichtungen melden. Und in einem Pariser Stadtteil engagieren sich Freiwillige gegen Ratten und legen zum Beispiel Köder aus.

Laut Angaben der Stadtverwaltung rücken Schädlingsbekämpfer jedes Jahr rund 7.000 Mal aus, um Ratten zu töten.