Das Handy der Partnerin oder des Partners ausspionieren?

Das gehört sich natürlich nicht, aber: Nicht wenige machen es trotzdem. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom hervor. 26 Prozent gaben an, schon mal heimlich das Handy des oder der anderen durchsucht zu haben, bei den 16- bis 29-Jährigen sogar über 40 Prozent.

Die meisten sagten, dass sie das aus Neugier gemacht haben - oder weil sie vermutet haben, dass der Partner oder die Partnerin zum Beispiel untreu waren.

Anschließend waren die Gefühle gemischt: Erleichterung, Enttäuschung, Bestätigung, Wut waren dabei - und manche plagte auch das schlechte Gewissen.

Ein Teil geht aber auch davon aus, dass Partnerin oder Partner das gleiche schon mal bei ihnen gemacht hat. Und gut ein Fünftel hat es dem anderen auch nicht gerade schwer gemacht, und schon mal Social-Media-Passwörter geteilt.