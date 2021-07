Um auf dem Datingmarkt gute Chancen zu haben, müssen Frauen attraktiv sein und Männer einen guten Job haben - soweit das Klischee.

Eine groß angelegte Studie mit 15.000 Teilnehmenden aus 45 Ländern bestätigt dieses Klischee - zeigt aber auch, dass Menschen auf Partnersuche durchaus flexibel sind. Es geht eher darum, wer in der Überzahl ist und damit das Sagen hat. Demnach sinkt der Anspruch an die Attraktivität einer Partnerin bei Männern, wenn sie in einem Land in der Überzahl sind - also viele Männer um wenige Frauen konkurrieren. Genauso ist es bei den Frauen: Sind sie in der Überzahl, dann sinken ihre Ansprüche an das dicke Konto des zukünftigen Partners.



Bei den Faktoren „Wie gut soll jemand aussehen?“ und „Wie viel Kohle soll jemand haben?“ – da waren die Befragten flexibel, je nachdem, wie der Dating-Markt aussah.

Für alle Länder und Menschen gilt: Das Geschlecht, das in der Unterzahl ist und damit die größere Auswahl hat, hat höhere Ansprüche, sowohl an die Attraktivität als auch den Verdienst - und das gilt unabhängig davon, wo gedatet wird, ob in Nigeria, Malaysia, China oder den USA. Kultur oder Gleichberechtigung spielen keine Rolle. Es gibt aber auch unverhandelbare Eigenschaften: Dass ein Partner oder eine Partnerin intelligent, liebevoll und gesund sein soll, änderte sich nicht, egal wie die Mehrheitsverhältnisse waren.