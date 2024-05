Dieser Brotpalmfarn sieht aus, wie er heißt, wie ein Farn auf einem Baum, und er hat schon zur Zeit der Dinosaurier gelebt. Allerdings sind heute nur noch männliche Pflanzen bekannt - E. woodii kann sich also nicht natürlich fortpflanzen.

Drohnen und KI sollen weibliche Exemplare finden

Das wollen Forschende ändern. Ein Team unter Leitung der University of Southhampton setzt Drohnen und Künstliche Intelligenz ein, um einen Wald in Südafrika nach weiblichen Pflanzen zu durchkämmen. Dort wurde Ende des 19. Jahrhunderts die bislang einzige Pflanze in freier Wildbahn entdeckt. Alle heutigen Ableger sind Klone dieser männlichen Pflanze. Sie stehen zum Beispiel in den Royal Botanic Gardens in London. Dort wird der Brotpalmfarn auch immer noch vermehrt.

Falls es nicht klappen sollte, für die einsame männliche Pflanze eine Partnerin zu finden, hat die Forschungsleiterin auch noch eine andere Idee. Es gibt Hinweise, dass andere Palmfarn-Arten ihr Geschlecht umwandeln, wenn sich die Umweltbedingungen verändern. Ein neues Forschungsprojekt soll untersuchen, ob sich das auch bei Ablegern von E. woodii auslösen ließe.