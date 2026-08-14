Es sieht schön aus, wenn mit Helium gefüllte Ballons in den Himmel steigen, doch die Reste landen dann in der Natur und brauchen Jahre, um sich zu zersetzen.

Deshalb hat eine Wissenschaftlerin aus London einen Ballon entwickelt, der komplett biologisch abbaubar ist. Das Team vom Imperial College London sagt laut einem Bericht der BBC, in nur neun Monaten baut der Ballon sich ab. Statt dem englischen Balloon heißt er deshalb Bioloon.

Die Forschung daran wurde zum Teil von einem Partyveranstalter finanziert. Der will verhindern, dass Reste von geplatzten Ballons zu Meeresmüll werden, den dann Seevögel fressen.

Laut den Wissenschaftlern ist der grüne Ballon nicht teurer als ein Standardballon und er lässt sich sogar noch leichter aufblasen. Das Team hofft, dass die Ballons in zwei Jahren auf den Markt kommen. Womöglich können aus dem Material auch Einweghandschuhe oder Kondome hergestellt werden.