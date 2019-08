Ein australisches Segler-Pärchen hat die Steine entdeckt. Auf Bildern von einem australischen Fernsehsender ist zu sehen, dass sie teilweise so groß wie Basketbälle sind. Der Bims-Teppich ist auch auf Satellitenbildern erkennbar, er ist etwa so groß wie Bochum oder Freiburg. Vermutlich stammen die Steine vom Ausbruch eines Unterwasser-Vulkans in der Nähe von Tonga Anfang August. Bims entsteht, wenn Lava unter Wasser schnell abkühlt. Die leichten Steine haben viele Luft-Blasen und schwimmen auf dem Wasser.

Forschende hoffen, dass sich auf den Bims-Steinen jetzt Meereslebewesen ansiedeln, zum Beispiel Korallen. Das könnte dem Great Barrier Reef helfen, auf das der Bims-Teppich im Moment zusteuert. Allerdings wird es wohl mehr als ein halbes Jahr dauern, bis er dort ankommt.