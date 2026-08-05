Der Pazifik-Inselstaat Nauru wechselt seinen Namen - zu Naoero.

Wie die Regierung sagt, ist das eigentlich kein Wechsel, weil die Einheimischen ihren Landesnamen schon immer so ausgesprochen haben. International hatten viele aber Probleme mit der Aussprache, unter Englischsprachigen war auch NAU-ru sehr verbreitet. Der Pazifik-Inselstaat war ab 1888 eine deutsche Kolonie. Später kam er unter australische Verwaltung. 1968 wurde er eine unabhängige Republik. Heute leben rund 12.000 Menschen auf der Koralleninsel.

Auf der Webseite der Uno steht der neue alte Name bereits, genauso wie auf der Webseite des deutschen, auswärtigen Amts.