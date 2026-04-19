Beim Halbmarathon in Chinas Hauptstadt Peking sind heute nicht nur Menschen, sondern auch humanoide Roboter mitgelaufen - und die waren zum ersten Mal deutlich schneller als ihre Konkurrenz.

Einer der Robotor von der chinesischen Marke Honor hat die 21 Kilometer Strecke in 50 Minuten und 26 Sekunden geschafft. Er war damit mehr als zehn Minuten schneller als die menschlichen Läufer und hat auch den Halbmarathon-Weltrekord unterboten. Den hatte der Läufer Jacob Kiplimo im März in Lissabon mit 57 Minuten und 20 Sekunden aufgestellt. Damit es keine Zusammenstöße gibt, sind die 12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Roboter auf getrennten Bahnen gelaufen. 100 Entwicklerteams von Firmen und Hochschulen ließen ihre Roboter antreten.

Das Rennen zeigt, wie rasant sich die Branche entwickelt: Letztes Jahr durften zum ersten Mal humanoide Roboter beim Halbmarathon in Peking antreten, da brauchte der schnellste noch zwei Stunden ​und 40 Minuten. Und die meisten schafften es wegen Pannen nicht ins Ziel. Und: Dieses Jahr liefen viel mehr der Roboter autonom durchs Gelände, letztes Mal war der Großteil noch ferngesteuert.



Laut Fachleuten könnten humanoide Roboter in vielen Bereichen nützlich werden: Im Service oder im Haushalt, um alte Menschen zu unterstützen, oder in für Menschen gefährlichen Umgebungen wie Feuer, oder bei Rettungseinsätzen.