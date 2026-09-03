Ein altes Buch aus Pergament birgt nicht nur das darin geschriebene Wissen. Auch das Pergament selbst kann einiges offenbaren, zum Beispiel über Tierseuchen.

Ein Team unter Leitung des University College Dublin hat das Pergament von alten mittelalterlichen Schriften analysiert, darunter die berühmten York Gospels. Das ist eine über 1000 Jahre alte Sammlung von unter anderem biblischen Texten und Predigten aus Großbritannien und Kontinentaleuropa. Die ist auf Pergament aus verschiedenen Tierhäuten geschrieben. Und darin konserviert sind Informationen über den Gesundheitszustand der Tiere zu ihrem Todeszeitpunkt. Auf den Pergamenten haben die Forschenden Reste des Schafpocken-Virus entdeckt, und zwar nicht nur auf Schaf-, sondern auch auf Kalbs- und Ziegenpergament. Das deutet den Forschenden zufolge darauf hin, dass es entweder seltene Fälle von artübergreifenden Infektionen gab, oder dass das Pergament bei der Herstellung kontaminiert wurde.

Die Forschenden haben außerdem noch Proben von bronzezeitlichen Schafszähnen analysiert. Die Schafpocken plagen Nutztiere wohl schon seit über 3.700 Jahren, also seit der Zeit, als die Menschen angefangen haben, Tiere zu züchten.



