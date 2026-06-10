Wie sah das Ökosystem vor 700.000 Jahren aus?

Eine Antwort darauf liefert jetzt der versteinerte Kot von urzeitlichen Erdhörnchen. Den haben Forschende im kanadischen Permafrost entdeckt. Insgesamt haben sie 13 fossile Kotproben von arktischen Erdhörnchen gefunden und ausgewertet. Die ältesten sind rund 700.000 Jahre alt, die jüngsten etwa 17.000 Jahre.

Solche Urzeit-Exkremente können wie eine biologische Momentaufnahme der Vergangenheit sein. Denn sie enthalten viele Biomoleküle und alte DNA. Die stammt natürlich vom Erdhörnchen selbst, seiner Nahrung und dem Darmmikrobiom - aber auch von anderen Organismen aus seiner direkten Umgebung. So konnten die Forschenden verschiedene Pflanzen identifizieren und feststellen, dass in der Gegend damals auch Pferde, Steppenbisons und Schneeschuhhasen unterwegs waren. Das Team schreibt im Fachmagazin Nature Communications, dass die verschiedenen fossilen Kotproben zeigen, wie sich das urzeitliche Ökosystem langsam verändert hat.