Wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich ja was wünschen.

Ob der Wunsch dann auch in Erfüllung geht, ist eine andere Frage. Aber immerhin stehen diesen Monat die Chancen wieder sehr gut, Sternschnuppen zu sehen. Denn der August ist der Monat eines wiederkehrenden Meteorstroms: der Perseiden.

Das liegt daran, dass die Erde in der ersten Augusthälfte die Bahn eines Kometen kreuzt, sein Name: 109P/Swift-Tuttle. Und der hat auf seiner Umlaufbahn um die Sonne viele kleine Teilchen hinterlassen. Trifft so ein Staubteilchen auf die Atmosphäre der Erde, sorgt es für eine Sternschnuppe, manchmal sogar für einen Feuerball, auch Bolid genannt.

Die besten Chancen, Sternschnuppen zu sehen, gibt es außerhalb der dauerbeleuchteten Städte. Und vielleicht spielt bis zum Höhepunkt der Perseiden in der Nacht vom 12. auf den 13. August ja auch das Wetter noch mal mit.