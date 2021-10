Bohren, Proben sammeln, filmen, fahren, sich mit Energie versorgen - Der Mars-Rover Perseverance ist quasi eine eierlegende Wollmilchsau. Und zuhören kann er auch noch.

Unter anderem gehören nämlich zwei spezielle Mikrofone zu seiner Ausrüstung, und die haben schon mehr als fünf Stunden Mars-Atmo aufgenommen: Windböen, Rover-Räder auf Schotter, Motorengeräusche. Den Sound des Mars kann man sich auf der Webseite der Nasa anhören, er dient aber natürlich auch zu Forschungszwecken. So haben die Fachleute darüber schon einiges herausgefunden: Zum Beispiel, dass sich Schallwellen in der Marsatmosphäre weiter ausbreiten als bisher gedacht. Auch bei der Wartung könnten die Tonaufnahmen zum Einsatz kommen: Die Forschenden hoffen, dass sie an der Akustik feststellen können, wenn sich die Räder von Perseverance abnutzen, Staub auf den Solarzellen ablagert oder der Motor technische Probleme hat.