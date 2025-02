Dominanz, ein starkes Verlangen nach Anerkennung und Bewunderung und auch das sogenannte Anspruchsdenken sind Eigenschaften, die typischerweise dem "grandiosen Narzissmus" zugeordnet werden.

Personen, die dazu neigen, fühlen sich eher von anderen ausgegrenzt als Menschen, die weniger selbstbezogen sind. Laut einer Studie im Journal of Personality and Social Psychology liegt das zum Teil daran, dass diese Menschen teilweise tatsächlich ausgegrenzt werden. In erster Linie führte jedoch die Interpretation der Situation zu diesem Gefühl. Das zeigten verschiedene Experimente mit mehr als 2.500 Leuten. Wenn soziale Interaktionen mehrdeutig waren, interpretierten narzisstische Personen sie tendenziell so, dass sie ausgeschlossen wurden.

Die Forschenden warnen, dass es zu Konflikten führen kann, wenn Personen mit narzisstischen Eigenschaften eher dazu neigen, sich ausgeschlossen zu fühlen, und auch tatsächlich eher ausgeschlossen werden. Deshalb sei es wichtig, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie Persönlichkeitsmerkmale und Wahrnehmung zusammenspielen.