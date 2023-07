Autonomes Fahren auf der Straße kennen wir ja schon - in Zukunft könnte es das vielleicht aber auch auf der Schiene geben - zumindest am Anfang und Ende einer Fahrt.

Die Deutsche Bahn testet nämlich gerade in einem Forschungsprojekt, wie sich Regionalzüge automatisch bereit- und abstellen können. Konkret sollen sie den Weg aus der Abstellanlage bis zur ersten Station vollautomatisiert und ohne Lokführer oder -führerin zurücklegen können. Erprobt wird das an einem Triebfahrzeug für den Personennahverkehr und einem Zug der S-Bahn Stuttgart. Die Züge sollen mit Sensoren ausgestattet werden, mit denen sie ihr Umfeld erkennen und dann bei möglichen Hindernissen selbständig abbremsen können. Außerdem soll das automatische Hoch- und Runterfahren eines Fahrzeugs getestet werden. Die Bahn sagt, dass dadurch die Züge in Zukunft flexibler und öfter eingesetzt werden können. An dem Projekt sind auch verschiedene Unternehmen beteiligt und die TU Dresden; Förderung gibt es von der Bundesregierung.