Bald könnte man unter der Kuppel zum Beispiel auch Pasta und Wein bekommen.

Italienische Medien berichten, dass die Bauarbeiten für ein kleines Restaurant so gut wie fertig sind. Im September könnte die Eröffnung sein. An so einem Restaurant gibt es viel Kritik. Gegner befürchten, dass der Petersdom durch die ganzen Läden seinen heiligen Charakter verlieren könnte.

Laut dem Bericht wurde inzwischen eine Online-Petition gegen das Restaurant gestartet. Für Befürworter ist das Ganze dagegen eine normale Dienstleistung für die Millionen Touris, die jedes Jahr zum Vatikan kommen. Und die Domverwaltung sagt, dass sie mit dem Bau den kleinen Kiosk erweitern will - um Touri-Ströme besser zu verteilen.