"Weltmeisterschaft" im Weihnachtsbaumwerfen in Weidenthal

In Rheinland-Pfalz wird heute eine vielleicht nicht ganz so bekannte Weltmeisterschaft ausgetragen - und zwar die im Weihnachtsbaum-Werfen!

In Weidenthal in der Pfalz fällt um 13 Uhr der Startschuss für den Dreikampf. Wer mitmacht, muss im Weihnachtsbaum-Hochwurf, -Schleuderwurf und -Weitwurf antreten. Dabei werden die Bäume wie ein Speer geworfen, wie ein Hammer geschleudert und über eine Hochsprung-Latte geschmissen. Wer am Ende den höchsten Gesamtwert hat, gewinnt.

Weihnachtsbaum-Werfen gibt es inzwischen in vielen deutschen Orten, in Weidenthal ist das Ganze zum Kult-Wettkampf geworden, der inzwischen viele Schaulustige anzieht.