Nicht immer war unsere Erde so grün.

Das wurde sie erst vor rund 500 Millionen Jahren, als Algen an Land gingen und sich zu Landpflanzen entwickelten. Diesen ganzen Prozess hat sich ein Forschungsteam genauer angeschaut. Interessant waren dabei vor allem die genetischen Entwicklungen - etwa von Urpflanzen wie Moosen, Farnen und einigen Algen.

Von der Alge zur Blütenpflanze

Die mussten sich an neue Umweltbedingungen anpassen, um vom Tiefwasser in die Uferbereiche und später ganz an Land zu wechseln. Aus den ersten Landpflanzen entwickelten sich dann die Blütenpflanzen, die heute 90 Prozent aller Pflanzenarten ausmachen.

Die Forschenden finden diese Evolutionsgeschichte auch mit Blick auf die Zukunft spannend, denn durch den menschengemachten Klimawandel werden sich die Pflanzen wieder auf neue Umweltbedingungen einstellen müssen.

Die Übersichts-Studie erscheint im Journal Trends in Plant Science.