Bei Dornen denken wir schnell an Rosen oder Brombeeren, doch die sind bei weitem nicht die einzigen stacheligen Pflanzen.

Auch einige Auberginen-Arten zum Beispiel wollen so ihre Früchte verteidigen, auch wenn sie überhaupt nicht mit Rosen verwandt sind. Forschende wollten deshalb wissen, wie die Pflanzen zu ihren Dornen gekommen sind, und haben in den Genen die Ursprünge gesucht. Dabei entdeckten sie ein Gen (namens Pricklessness), das für die Stachelbildung verantwortlich ist. Wenn es mutiert, dann bilden die Pflanzen keine Stacheln. Der Mechanismus, ob eine Pflanze stachelig wird oder nicht, der liegt in einer sehr alten Genregion, hat sich also vor langer Zeit gebildet. Er kommt auch bei vielen anderen Pflanzen vor, wie Blütenpflanzen oder Gerste und Reis.

Daraus schließen die Forschenden in der Fachzeitschrift Science, dass die verschiedenen Pflanzenlinien unabhängig voneinander denselben Mechanismus einsetzen. So bilden sie mal Stacheln und mal nicht oder kaum. Diese Forschung könnte auch Pflanzenzüchtern nutzen, denn mit dem Wissen über die Mutation könnte es möglich sein, Rosen ohne Dornen zu züchten.