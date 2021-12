Eine neue Pflanzenart zu entdecken ist großartig für Forscherinnen und Forscher.

Aber diese Entdeckung ist wirklich riesig: Ein chinesischer Forscher aus Shanghai hat die bisher größte bekannte Begonien-Art der Welt entdeckt. In der Regel sind Begonien eher als kleine Zierpflanzen für Zimmer, Balkon oder in Parks bekannt. Die neu entdeckte Art aus Tibet bringt es dagegen auf bis zu 3 Meter 60 Höhe. Der Forscher berichtet, dass sich sein Fahrer auf das Dach seines Autos stellen musste, um die Pflanze zu messen. Der neue Name der Art: Begonia gigantica.