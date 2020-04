In der arktischen Tundra wachsen Pflanzen eigentlich sehr langsam.

Das ändert sich aber gerade. Ein finnisch-deutsches Forschungsteam hat herausgefunden, dass Regenwürmer dafür mitverantwortlich sind. Sie beeinflussen den Nährstoffkreislauf der stickstoffarmen Tundra, weil sie den wichtigen Stickstoff freisetzen. In der Folge verdoppeln sich Wurzeln und Pflanzensprossen. Das haben die Ökologinnen und Ökologen mit Wurzelkameras in einem Testgebiet untersucht, in das sie Regenwürmer setzen. Wie das aussah, zeigt das Video.