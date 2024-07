Dass auf dem roten Mars einmal Pflanzen wachsen und er dadurch grün wird, klingt nach Science Fiction.

Forschende der chinesischen Akademie der Wissenschaften meinen aber, dass das Wirklichkeit werden könnte. Sie haben eine spezielle Moosart entdeckt. Die wächst zum Beispiel im Himalaya in Tibet, in der kalifornischen Wüste und auch in den Polarregionen. Das Moos überlebt 5 Jahre lang bei Minus 80 Grad - so kalt kann es nachts auf dem Mars werden. Auch Dürren sind kein Problem. Selbst wenn es fast komplett austrocknet, wird es wieder grün, sobald es nass geworden ist. Und sogar Weltraumstrahlung überlebt die Moosart - die meisten anderen Pflanzen sterben daran.

Moos als Pionier-Pflanze

Die chinesischen Forschenden meinen deshalb, dass das Moos auf dem Mars wachsen könnte. Dann könnte es Sauerstoff bilden und den Boden so vorbereiten, dass auch andere Pflanzen dort wachsen können.

China will 2030 eigene Proben von der Marsoberfläche zurück zur Erde bringen. Die USA will in den nächsten 20 Jahren herausfinden, ob Menschen auf dem Mars leben könnten.