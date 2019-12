Würdet ihr vielleicht nicht mehr machen, wenn ihr wisst, was eine Forschungsgruppe von der Uni Tel Aviv in Israel herausgefunden hat. Sie hat in einem Experiment Tomaten- und Tabakpflanzen ein paar Tage nicht gegossen oder ihre Stengel angeschnitten. Den Pflanzen haben die Forschenden in einer Handbreite Abstand Mikrofone vorgesetzt - und angeblich tatsächlich Geräusche aufgenommen. Wenn es ihnen schlecht ging, dann quiekten die Pflanzen sozusagen.

Die Forschenden schreiben in einem Bericht, der noch nicht in einem Fachmagazin veröffentlicht wurde, dass die Geräusche im Ultraschallbereich waren, zwischen 20 und 100 Kilohertz. Ein Mensch kann sie also nicht hören, wohl aber Insekten, vermutet das Forschungsteam. Es konnte im Experiment auch anhand der Geräusche unterscheiden, ob die Pflanzen durstig oder verletzt waren. In vorläufigen Tests machten laut dem Bericht auch andere Pflanzen Geräusche. Sie könnten von Luftblasen stammen, die sich im Inneren der Pflanze bilden und platzen.