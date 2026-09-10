Manche Blütenpflanzen sind nicht nur darauf angewiesen, bestäubt zu werden - sondern das muss am besten auf eine besondere Art passieren: per Vibrationsbestäubung.

Dabei erzeugen Bienen und Hummeln mit ihrem Flügelschlag Frequenzen, durch die dann die Staubbeutel der Pflanzen in Schwingung geraten und so den verklebten Pollen freigeben. Dadurch werden die Insekten mit dem Pollen eingestäubt und können ihn dann zur nächsten Blüte tragen. Das ist zum Beispiel bei Tomaten und Heidelbeeren so.

Viele Insektenarten sind gute Vibrations-Bestäuber