Ohne Chemie würden Ernten durch Krankheiten oder Schädlinge vernichtet, andererseits können Pflanzenschutzmittel die menschliche Gesundheit gefährden und Ökosysteme schädigen.

Insgesamt wäre die Welt aber wohl besser dran, wenn die Landwirtschaft auf nachhaltigen Pflanzenschutz umstellen würde. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Fachmagazin Nature Communications. Mehr als 500 Landwirtschafts-Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen hatten dafür Prognosen abgegeben. Mit besonders großen Verbesserungen rechneten sie bei der menschlichen Gesundheit, der Gewässerbelastung und der biologischen Vielfalt. Bei der wirtschaftlichen Bewertung gab es dagegen starke Unterschiede. In Nordamerika, Europa und Australien waren die Fachleute gespalten, was die Auswirkungen auf das Einkommen der landwirtschaftlichen Betriebe angeht. Optimistischer waren die Befragten in Asien, Afrika und Südamerika.

Einer der Studienautoren sagt, dass eine Umstellung auf Pflanzenschutz ohne Chemie kurzfristig viel kosten würde, sich aber auf lange Sicht auszahlen könnte.



