Zwei Forscher der Uni Koblenz-Landau haben sie auch als mögliche Speicher für Pflanzenschutzmittel ausgemacht. Sie haben in einer Studie ermittelt, dass Mücken diese Gifte im Körper behalten und auch in der Nahrungskette weitergeben.

Die beiden Forscher haben nicht-stechende Mücken untersucht, die oft in großen Schwärmen an Seen und Bächen herumschwirren. Sie leben als Larven noch im Wasser und nehmen dort auch Pestizide auf, die zum Beispiel von Feldern in der Nähe ins Wasser kommen. Im Versuch mit Proben in Wasserbehältern stellten die Forscher fest, dass die Tiere das Gift bis ins Erwachsenenalter speichern. Sie konnten auch nachweisen, dass sie Rückstände an ihre Fressfeinde übertragen – zum Beispiel an Vogel- und Fledermausarten.

Bei Mückenweibchen sank die Pestizidkonzentration allerdings auch mit der Zeit – allerdings wohl dann, wenn sie ihre Eier ablegten und die giftigen Verbindungen an die nächste Mückengeneration weitergaben.