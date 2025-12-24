Moso-Bambus gilt als eine der am schnellsten wachsenden Pflanzen der Welt - und wird auch landwirtschaftlich genutzt.

Unter optimalen Bedingungen ist schon ein Wachstum von mehr als einem Meter am Tag gemessen worden. Ein Forschungsteam aus China wollte wissen, wie der Bambus das schafft - und hat sich dafür die Verteilung von Nährstoffen innerhalb der Pflanze näher angesehen. Für das explosive Wachstum ist demnach ein dynamisches Teilen von Stickstoff zwischen Mutterpflanzen und jüngeren Trieben mitverantwortlich.

Die genetisch identischen Bambus-Nachkommen werden anfangs hauptsächlich von der Mutter mit Stickstoff versorgt, später dann von eigenen Wurzeln. Die Forschenden schlagen daher eine präzise Düngung vor, um schnelles Wachstum zu sichern, ohne die mütterliche Pflanze zu erschöpfen.