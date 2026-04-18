In der Pflege fehlen Fachkräfte.

Lassen die sich vielleicht durch Roboter ersetzen? Das wurde drei Jahre lang in einem Pflegeheim der Caritas in Bayern getestet. Im Einsatz war ein Assistenzroboter, der sich selbstständig durchs Gebäude bewegen, Dinge transportieren, aber auch Abläufe organisieren kann und auf Sprache reagiert. Im Prinzip handelt es sich um eine Art Rollstuhl mit Greifarmen.

Jetzt liegen die Ergebnisse der Studie vor, unter anderem berichtet darüber das Sonntagsblatt. Besonders wirksam war der Roboter demnach, wenn es darum ging, Pflegekräften Wege abzunehmen - also zum Beispiel, indem er Essen und Getränke holte oder Material. Auch in der Verwaltung konnte der Roboter helfen, zum Beispiel bei Bestellungen. Damit blieb mehr Zeit für die eigentliche Pflege.

Entwickelt wurde der Roboter unter anderem vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.



