Ein beliebter Neujahrsvorsatz ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Dabei unterstützen in Deutschland zugelassene Medikamente. Zum Beispiel Nikotinpflaster oder Cytisin-Tabletten.

Cytisin ist ein Stoff, der aus der Pflanze Goldregen gewonnen wird. In Osteuropa wird er schon seit Jahrzehnten zur Rauchentwöhnung eingesetzt. Als Cytisin vor drei Jahren in Deutschland zugelassen wurde, zeigten Studien mit einigen hundert Teilnehmenden, dass es drei Mal so gut wirkt Placebos und etwas besser als Nikotinpflaster.

Jetzt gibt es eine neue Studie mit Daten von über 6000 Teilnehmenden. Und die bestätigt die Ergebnisse der alten Studien. Allerdings ist Cytisin außerhalb von Europa nur selten zugelassen. Deshalb fordert der Hauptautor der neuen Studie, dass auch andere Länder das Medikament zulassen.

Er sagt, vor allem in ärmeren und mittelreichen Ländern ließen sich durch Cytisin viele vorzeitige Todesfälle verhindern. Das Medikament ist nämlich vergleichsweise günstig. Eine Packung mit 100 Tabletten kostet fast 400 Euro. Mit Rezept zahlt man in Deutschland 10 Euro pro Packung.