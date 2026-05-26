Wie örtliche Medien berichten, haben das der Nationale Aids-Rat und das Verkehrsunternehmen vereinbart. Hintergrund sind die steigenden HIV-Fälle auf den Philippinen - letztes Jahr wurden pro Tag im Schnitt fast 60 Neuinfektionen registriert. Die höchsten Zahlen gibt es in der Hauptstadtregion, vor allem bei Männern zwischen 15 und 34 Jahren.

Die Gratis-Kondome sollen ab übermorgen auf den Toiletten von Bahnstationen in Manila ausliegen. Dazu soll es Infos geben, wie wichtig sie für den Schutz sind, und wie man sie richtig benutzt.