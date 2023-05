Herausgekommen ist eine Studie, in der es um die Verhältnisse verschiedener Zuckerarten in Gummibärchen geht, um den ph-Wert und die Länge von Molekülketten. Das Ganze wurde dann noch für verschiedene Aufbewahrungsszenarien und Temperaturen getestet.



Das Ergebnis: An der Menge der Stärke liegt es in jedem Fall nicht, wenn Gummibärchen zu hart werden; wohl eher am Verhältnis von Glukosesirup zu Saccharose, also von Trauben- zu Kristallzucker.

Ganz geklärt ist die Physik der Gummibärchen damit allerdings nicht. Die türkischen Forschenden wollen weitermachen, zum Beispiel bei Form und Verpackung.